Tennis, Polisportiva Cervia promossa in D1

La Polisportiva 2000 Cervia promossa in D1. La squadra cervese ha battuto il Circolo Sportissima di Scandiano nel turno dei play-off che metteva in palio la promozione. La Polisportiva 2000 si è imposta per 3-1: Pietro Briganti-Lorenzo Ferrari 6-1, 6-2, Andrea Zanuccoli-Emanuele Boni 6-4, 6-2, Andrea Valli-Vittorio Zanni 6-0, 7-5, Manuele Zanini-Lorenzo Montanari 6-4, 7-6 (4). Negli altri match dei play-off: Circolo Tre Colli Brisighella-Ct Correggio 0-4, Tc Faenza-Tc Ferrara JB Sport 1-4, Russi Sporting Club-Country Club Villanova 2-3. Nei play-out (le squadre vincenti sono confermate in D2): Ct Casalboni Santarcangelo-Oratorio L.A. Muratori Vignola 1-3, Tc Cavezzo-Ravenna Sport Center 3-1, Ct Zavaglia-Tc Il Ghiandaio 4-1 (Gian Matteo Zanzi-Matteo Benazzi 6-2, 6-2, Mattia Zannoni-Marco Rinaldi Biolcati 6-2, 6-3, Remigio Tovagliari-Riccardo Banzi 6-2, 7-6, Loris Tovagliari-Raffaele Calderoni 3-6, 6-4, 1-0 e ritiro, Benazzi-Banzi b. Tovagliari-Tovagliari 6-2, 2-6, 10-5).