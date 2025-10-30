Tennis: Polisportiva 2000 Cervia, Ct Rimini e Ct Casatorre al tabellone finale del “Dante Getti” Over 55

RIMINI. Polisportiva 2000 Cervia, Ct Rimini e Ct Casatorre approdano al tabellone finale ad eliminazione diretta nel torneo Over 55 “Dante Getti”, rassegna regionale a squadre per Veterani.
Nel 1° girone passano Polisportiva 2000 Cervia e Ct Rimini. Nella terza ed ultima giornata della prima fase il team cervese ha vinto 2-1 sui campi del Ct Rimini: Leonardo Bertozzi-Mattia Foschi 6-1, 6-3, Davide Coffari-Francesco Mascarin 6-0, 6-0, Coffari-Fantini b. Bertozzi-Milano 6-0, 4-6, 10-3. Nell’altro match del girone successo del Tc Viserba in casa per 3-0 nel derby del Ct Cicconetti: Herman Amati-Claudio Chiani 1-6, 6-3, 10-8, Marco Storoni-Marco Gianfrini 6-3, 2-6, 12-10, Sacchini-Amati b. Ciavatti-Gianfrini 6-2, 3-6, 10-7. Nel 2° girone si qualifica il Ct Casatorre battuto 3-0 nell’ultima giornata della prima fase sui campi dello Sport Club Ozzano.
Sabato dalle 14.30 la prima giornata della fase finale: Ct Casatorre-Polisportiva 2000 Cervia e Ct Rimini-Ct Reggio Emilia.