Tennis, Poletti, Nanni, Valente avanti al Carpena

Avanza sui campi del Villa Carpena il torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria, maschile e femminile. Tabellone finale, secondo turno: Gianni Paglierani (4.4)-Francesco Di Tante (4.4) 4-6, 6-2, 10-6, Andrea Bussi (4.4)-Marco Lorenzi (4.4) 6-4, 4-6, 10-6, Luca Guerrini (4.3)-Federico Sardi (4.3) 6-2, 7-5, Luca Poletti (4.3)-Mirko Viroli (4.3) 6-0, 6-3, Filippo Nanni (4.5)-Gregorio Castiglione (4.3) 6-3, 4-6, 10-7, Matteo Grossi (4.5)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-0, 6-1, Alessio Liverani (4.5)-Marco Martini (4.4) 6-4, 6-0, Giuseppe Antonio Nervegna (4.3)-Luca Giorgini (4.3) 6-3, 6-3, Stefano Tassinari (4.3)-Simone Armuzzi (4.3) 6-4, 0-6, 10-3, Riccardo Valente (4.3)-Simone Cantagalli (4.3) 6-0, 6-0.