Tennis: Pol.2000 Cervia, Ct Cesena e Tc Viserba negli ottavi al “Palmieri”

RIMINI. Polisportiva 2000 Cervia, Circolo Tennis Cesena e Tennis Club Viserba conquistano gli ottavi nel tabellone finale del trofeo “Giovannino Palmieri”, il torneo regionale a squadre maschile riservato a giocatori con classifica massima 2.6. La Polisportiva 2000 Cervia è passata per il ritiro del Tc Borgotrebbia e domenica alle 9 ospiterà il Tennis Club Viserba A che ha regolato in casa 2-0 lo Sporting Club Carpi. Molto bene anche il Ct Cesena che è andato a vincere 3-0 a Pinarella contro il Ten Sport Center e domenica affronterà in casa il Nettuno Tennis Club di Bologna. Fuori le altre squadre romagnole: Tc Mirandola-Ct Cervia 2-0, Ct Rimini-Cus Ferrara 0-2, Ct Casatorre-Setpoint 0-3, Tc Ippodromo Cesena A-Nettuno Tc Bologna 0-2, Tc Valmarecchia-Sporting Club Parma 1-2, Ct Bologna-Tc Faenza 2-1.