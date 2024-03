Tennis, poker romagnolo nel campionato Over 60

Quattro squadre romagnole al via da sabato nella prima fase a gironi regionale del campionato Over 60. Nel 3° girone in campo Tc Faenza (Tiziano Minardi 3.5, Paolo Bontempi 4.1 e Massimo Mini 4.2), Forum Tennis Forlì (Roberto Sanzani 4.1, Fabrizio Romagnoli 4.1 e Stefano Mambelli 4.3) e Ct Casatorre (Marco Grassi 4.1, Andrea Palumbi 4.4, Andrea Degli Esposti 4.4, Andrea Guadagni 4.5 e Filippo Ottorino 4.6). Nel 4° girone c’è il Ct Bagnacavallo (Luigi Angelo Bertaccini 4.1 e Francesco Benanchi 4.2).