Tennis, Podestà, Nardini, Benassi nei quarti a Misano

Si è allineato ai quarti sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 4° maschile. Brillano negli ottavi il giovanissimo Alex Podestà, Orazio Fazio, Marco Benassi e Marco Venturini. Ottavi: Marco Venturini (4.3, n.1)-Claudio Focchi (4.6) 6-1, 6-3, Alex Podesta (Nc)-Marco Gabellini (4.3, n.8) 6-1, 6-1, Orazio Fazio (4.3, n.4)-Claudio Santoni (4.3) 6-3, 7-5, Giorgio Nardini (4.3, n.5)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 7-5, 6-4, Giulio Simoncelli (4.3)-Riccardo Omiccioli (4.3, n.6) 6-2, 6-4, Simone Renzi (4.3, n.3)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 6-1, Marco Benassi (4.3, n.7)-Leonardo Giuliani (4.3) 7-5, 4-6, 11-9.