Tennis, Podestà, Fazio, Benassi avanti a Misano

Avanza sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 4° maschile. Subito a segno nel tabellone finale Marco Gabellini, Alex Podestà, Orazio Fazio e Marco Benassi. Tabellone finale, 1° turno: Marco Gabellini (4.3, n.8)-Paolo Petrone (4.5) 6-2, 6-3, Alex Podestà (Nc)-Francesco Palmieri (4.3) 6-1, 6-2, Orazio Fazio (4.3, n.4)-Manuel Rossi (4.4) 6-4, 6-4, Claudio Santoni (4.3)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-4, 6-1, Giorgio Nardini (4.3, n.5)-Edoardo Tenti (4.4) 6-2, 6-0, Luigi Angelo Bertaccini (4.3)-Roberto Montori (4.3) 7-5, 7-5, Giulio Simoncelli (4.3)-Nicola Campana (4.3) 6-4, 6-0, Riccardo Omiccioli (4.3, n.6)-Giovanni Venturini (4.4) 6-7, 6-3, 10-6, Leonardo Giuliani (4.3)-Mathias Tiboni (4.3) 6-0, 6-2, Marco Benassi (4.3, n.7)-Massimo Campana (4.4) 6-4, 6-1.