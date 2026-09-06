Tennis, Podestà detta legge a Misano

Al gran finale sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 4° maschile). Ha vinto dopo un torneo da protagonista il giovanissimo Alex Podestà (Ct Novafeltria) che in finale ha battuto 6-2, 7-5 Michele Pretolani (Maretennis). Semifinali: Alex Podestà (Nc)-Orazio Fazio (4.3, n.4) 6-0, 6-0, Michele Pretolani (4.3, n.2)-Simone Renzi (4.3, n.3) 6-4, 6-3.

Intanto da sabato è scattato, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si parte dalla sezione di 4° categoria che vede come teste di serie i 4.1 Manuel Gentile, Alessio Simoncelli, Carlo Conti, Maurizio Bologna, Andrea Bonetti, Federico Mieli, Marino Masi, Alessandro Gostoli, Samuele Cardinali, Claudio Sanchioni, Denis Marini, Roberto Girolomoni, Marco Mazza e Alessandro Valentini. I big sono i 3.1 Pietro Matteini, Pietro Tombari e Iangabriel Ferrara. Teste di serie nel tabellone finale a Ferrara, Tombari, Matteini e i 3.2 Jeremiah Tiger Pfister, Alberto Levoni, Ian Catallo e ai 3.3 Guido Giugliano ed Andrea Grossi.