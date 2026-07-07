Tennis, Podeschi, Viroli, Bernardi al 3° turno a Rimini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Tabellone finale, primo turno: Stefano Rabitti (4.6)-Simone Maggioli (Nc) 6-2, 2-6, 10-2, Luigi Campana (Nc)-Edgardo Brancaleoni (4.6) 6-0, 1-2 e ritiro, Francesco Rosa (Nc)-Alessandro Corazza (4.5) 7-6 (2), 6-0, Alberto Tomassini (4.6)-Stefano Klausner (Nc) 3-6, 7-5, 10-8, Medoro Masci (4.5)-Maurizio Battistini (4.5) 6-1, 6-2, Edoardo Gardini Gibertini (4.5)-Paolo Petrone (4.5) 3-6, 6-3, 10-5, Alberto Grassi (4.5)-Manuel Felciani (Nc) 7-5, 6-3, Marco Sartini (4.5)-Ivo Giugliano (4.5) 6-3, 3-6, 10-3, Francesco Viret (4.5)-Cesare Cavagnino (4.5) 6-4, 6-0, Lorenzo Zenobi (Nc)-Nicola Biada (4.6) 6-3, 7-5.
Secondo turno: Tiziano Leonardi (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 7-5, 6-4, Lorenzo Podeschi (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 4-6, 6-2, 10-3, Davide Rocchetta (4.4)-Domenico Carbonara (4.4) 7-6 (4), 4-6, 10-8, Mirko Viroli (4.4)-Tommaso Crescentini (Nc) 6-0, 6-1, Corrado Fantini (4.4)-Tommaso Brasey (4.6) 6-3, 6-2, Enrico Lugaresi (4.4)-Danilo Rossini (4.6) 6-1, 6-3, Marco Bernardi (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-1, Diego Pasquinoni (4.4)-Mirko Zaffini (4.4) 6-2, 6-1.