Tennis, Podeschi, Pasolini, Venturini e Caprini avanti al Casalboni

Primi match da sabato nel torneo di 4° categoria organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Avanzano nel tabellone finali, tra gli altri, Lorenzo Podeschi, Daniele Pasolini, Enea Venturini e Andrea Caprini. Tabellone Nc, tabellone finale, primo turno: Giacomo Luigi Piero Greco (4.6)-Enrico Lugaresi (Nc) 6-3, 4-0 e ritiro, Delio Bagagli (Nc)-Francesco Zamagni (4.5) 6-1, 6-2, Stefano Versari (4.6)-Luca Canali (Nc) 6-3, 6-2, Mauro Nicoletti (4.5)-Gianluca Rava (Nc) 7-5, 6-7, 10-5, Luca Cafaro (Nc)-Stefano Muccini (4.6) 7-5, 6-0.
Secondo turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-1, 6-3, Daniele Pasolini (4.5)-Marco Lumini (4.5) 6-2, 3-6, 10-8, Enea Venturini (4.5)-Maurizio Battistini (4.5) 6-4, 6-2, Marco Fuschillo (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-4, 5-7, 10-5, Patricio Fruguglietti (4.4)-Gianni Paglierani (4.4) 6-1, 6-7, 20-18, Massimo Casali (4.5)-Alessandro Spadoni (4.5) 3-6, 6-4, 10-8, Andrea Caprini (4.4)-Vincenzo Scaldarella (4.4) 1-6, 6-4, 10-7.