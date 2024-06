Tennis, play-off per il Tc Viserba di C femminile

In attesa dei play-off della squadra di serie B1 maschile (doppio confronto, il 30 giugno fuori casa ed il 7 luglio a Rimini contro la vincente di una sfida secca tra Ct Lucca e Ct Bologna) si profila un week-end molto intenso per il Tc Viserba. La squadra di serie C femminile, infatti, cerca un posto in B2 e domenica gioca il match di andata sui campi del Ct Grosseto che può schierare la 2.2 Maria Vittoria Viviani, la 2.6 Anna Nerelli, la 2.7 Irene Parigi e le 2.8 Martina Pratesi e Rachele Saleppico.