Tennis, Pivi, Saltarelli, Mussoni al 4° turno al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano il 4° turno nel tabellone di 4° Thomas Saltarelli, Alessandro Guzinschi, Danilo Panciocco e Manuel Mussoni. Terzo turno: Nicolò Pivi (Nc)-Corrado Fantini (4.4) 6-3, 6-1, Fulvio Fracassi (4.3)-Davide Bucci (4.4) 6-1, 6-3, Roberto Meco (4.3)-Orazio Fazio (4.3) 6-2, 6-0, Michele Massari (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-3, 6-3, Thomas Saltarelli (Nc)-Marco Merli (4.4) 6-3, 6-3, Alessandro Guzinschi (4.3)-Tiziano Leonardi (4.3) 6-0, 6-0, Danilo Panciocco (Nc)-Lucio Longoni (4.3) 3-6, 6-1, 10-6, Manuel Mussoni (4.3)-Mirko Zaffini (4.4) 6-1, 6-2.