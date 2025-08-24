Tennis, Pirini, Monti, Ceccarelli avanti a Cesena

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni”. In evidenza nel tabellone di 3° Marcello Pirini, Alessandro Monti, Elia Lazzeri, Niccolò Ceccarelli e Tommaso Lombardi. Secondo turno: Marcello Pirini (3.5)-Mattia Battistini (3.3) 6-4, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Samuele Visotti (3.5) 6-1, 6-1, Elia Lazzeri (3.2, n.8)-Federico Pizzinelli (3.4) 6-1, 7-6 (3)., Nicolò Ceccarelli (3.4)-Pietro Rossi (3.2, n.9) 3-6, 6-3, 11-9, Tommaso Lombardi (3.4)-Luca Battistini (3.2) 6-3, 7-5.