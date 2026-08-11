Tennis: Piraccini, Vinetti, Benedetti, Silvia Sanna ed Emma Lanzoni nei quarti al Torneo del Turista

CERVIA. Entra nella fase clou il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.
Nel maschile quarti per Simone Piraccini (Ct Cesena), Enea Vinetti (Ten Sport Center) e Mattia Benedetti (Ten Sport Center).
Tabellone finale, 3° turno: Diego Orlando (2.6)-Amedeo De Checchi (3.1) 6-0, 6-4, Enea Vinetti (2.6, n.6)-Andrea Valli (2.8) 6-4, 4-6, 10-4, Nicola Tocci (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 6-4, 0-6, 10-7, Jamal Urgese (2.6, n.6)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-1, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Beniamino Savini (2.7) 6-3, 7-5, Riccardo Cicinelli (3.1)-Niccolò Iemmi (2.7) 6-1, 6-3.
Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.1)-Luca Butti (2.8) 6-7 (4), 6-4, 10-7, Simone Piraccini (2.7)-Raffaele Martignani (2.5, n.4) 6-4, 6-3, Enea Vinetti (2.6, n.6)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-2, 7-5, Mattia Benedetti (2.6)-Alessandro Dragoni (2.5, n.3) 3-6, 6-3, 10-5.
Nel singolare femminile approda ai quarti l’imolese Silvia Sanna ed Emma Lanzoni (Tc Faenza).
Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Rachele Franchini (2.6) 6-3, 7-5, Evelyn Amati (2.6, n.4)-Nicole Ballotta (2.7) 6-1, 6-0, Clara Sansoni (2.6)-Viola Amati (2.7) 6-1, 6-2, Silvia Sanna (2.6)-Gioia Angeli (2.7) 7-6 (8), 6-4, Emma Lanzoni (2.6)-Matilde Morri (2.7) 6-3, 6-1.
Entra nel vivo il doppio maschile che si è allineato ai quarti di finale.
Ottavi: Naso-Piraccini b. Strocchi-Mami (n.8) 7-6 (4), 0-6, 10-5, Falconi-De Checchi b. Rossi-Delle Site 6-2, 6-1, Benedetti-Orlando (n.6) b. Millari-Righi 6-4, 6-2, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Baldini-Dragoni 6-1, 7-6 (4), Guidi-Pasi (n.1) b.Mandrioli-Bordini 6-4, 6-2, Martignani-Mandrioli (n.4) b. Giangrandi-Ercolani 6-4, 7-5, Zanni-Bartoli (n.3) b. Butti-Pesaresi 6-4, 7-5, Schuett-Tocci (n.7) b. Coppini-Cortesi 6-4, 6-4.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.