Tennis, Piraccini vince al Tc Villanova

Il Tennis Club Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti” ha organizzato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile finale tra Giulio Zama (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Riccardo Piraccini (Ct Cesena) che si è imposto 4-2, 4-2. Semifinali: Giulio Zama-Benjamin Rossi (n.2) 5-3, 3-5, 7-3, Riccardo Piraccini-Luca Vespasiano 5-3, 4-0.

Nel femminile successo di Rebecca Chirivino. La portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Denia Di Federico per 4-1, 4-2 ed in finale Sofia Valentini, anche lei portacolori del Ct Bologna, per 4-1, 5-4 (4). Semifinali: Sofia Valentini-Bianca Amadei 5-3, 4-0.