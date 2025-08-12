Tennis, Piraccini primo semifinalista del Torneo del Turista alla Pol.2000 Cervia

CERVIA. Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, il Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Il torneo maschile si è allineato ai quarti di finale con Pietro Ricci, Luca Bartoli, Mattia Bandini, Edoardo Pagnoni, Federico Baldinini e Jamal Urgese, il primo semifinalista è Simone Piraccini (2.8) che ha beneficiato del ritiro nei quarti di Gabriele Sgroi (2.7) in quello che poteva essere il derby virtuale del Ct Cesena.

Ottavi: Pietro Ricci (2.5, n.1)-Enea Vinetti (2.7) 7-6 (5), 6-1, Luca Bartoli (2.6, n.8)-Raffaele Martignani (2.6, n.9) 7-5, 6-1, Mattia Bandini (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.6, n.13) 4-6, 6-2, 10-6, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Alex Guidi (2.6, n.5) 6-1, 1-6, 10-3, Federico Baldinini (2.6, n.11)-Diego Orlando (2.8) 7-5, 6-4, Jamal Urgese (2.5, n.3)-Rafael Capacci (2.7) 6-2, 3-6, 10-6.

Nel tabellone finale femminile in bella evidenza Matilde Morri che per effetto della vittoria su Gioia Basi e del forfait di ben tre giocatrici è già in semifinale, così come Giulia Sophy Stefan (2.5, n.2) che nei quarti ha superato la 2.6 Sandy Mamini per 6-4, 6-3, quarti per Vittoria Muratori.

Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Camilla Ciani (3.2) 7-5, 6-2, Vittoria Muratori (2.8)-Chiara Giorgetti (2.7) 6-1, 6-2.

Nel tabellone finale del doppio maschile, 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Valli-Ricci (n.3) b. Strocchi-Butti 6-4, 6-2.

Ottavi: Filippi-Ravaioli (n.1) b. De Giovanni-Costanzi 6-4, 6-3, Muraccini-Pagnoni (n.8) b. Bartoli-Giangrandi 7-6 (5), 2-0 e ritiro, Mandrioli-Martignani (n.4) b. Monti-Caporali 6-0, 6-3, Guidi-Capacci (n.5) b. Strocchi-Mami 7-6 (4), 6-4, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Badaloni-Russo 6-3, 6-2. Quarti anche per Urgese-Bandini (n.2) e Baldinini-Lemishko (n.7).