Tennis: Piraccini nei quarti e Gioia Bassi in semifinale all’Open di Conselice, avanza spedita la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia

CONSELICE. Sui campi del Tennis Club Conselice va in scena il torneo nazionale Open, maschile e femminile. Nel maschile quarti per Simone Piraccini (Ct Cesena), nel femminile semifinali per Gioia Bassi (Tc Conselice).

Turno di qualificazione: Alex Ravaglia (3.1, n.1)-Luca Caprioni (3.5) 6-4, 6-3, Giorgio Ruggeri (3.1, n.3)-Davide Ruggeri (3.2) 7-6, 7-6, Lorenzo Di Perna (3.1, n.2)-Luca De Giovanni (3.2) 6-3, 4-6, 10-4. 1° turno tabellone finale: Simone Piraccini (2.8)-Alex Gencarelli (3.1) 6-3, 6-3.

Nel femminile tabellone finale, 1° turno: Camilla Speranza (4.2)-Daniela Salino (3.5) 6-3, 6-2. Ottavi: Lucrezia Cavalieri (3.2)-Elena Albertazzi (4.2) 6-1, 6-1, Lucia Bassi (3.5)-Lara Alberighi (3.4) 2-6, 6-3, 10-2.

Quarti: Gioia Bassi (2.8, n.3)-Viola Zapparoli (3.3) 7-5, 7-5.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia una classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole, giunta alla 46esima edizione. Si parte con i primi tabelloni con rilevanza nazionale, quelli Under 10 e 12 che hanno radunato ben 99 giocatori.

Under 10 maschile, 2° turno: Giacomo Alesio-Elia Pini 6-1 e ritiro, Edoardo Caniato-Diego Pedro Soricelli 6-1, 6-1, Giosuè Gasparelli-Ludovico Gentili 6-1, 6-0, Edoardo Buganza-Pietro De Cesare 6-3, 6-2.

Under 10 femminile, turno di qualificazione: Sofia Bindella-Vittoria Korneva 6-3, 6-3., Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 7-6.

Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con Anna Foschini n.1 ed Emma Veronesi n.2. 1° turno tabellone finale: Fiammetta Bondani-Bianca Rasi 6-1, 6-1, Giulia Natali-Anna Santi 6-2, 6-4, Giorgia Rombi-Sophia Zoumbare 6-3, 7-5.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Davide Bonazza, n.3 Enea Corazza, n.4 Alessandro Marcolini, n.5 Federico Montuschi.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Federico Montesi-Gianmarco Spaggiari 6-3, 6-1, Tommaso Colombari-Umberto Fabbri 6-4, 6-4. Si qualificano anche Giovanni Tomasetti.

Tabellone finale, 1° turno: Riccardo Martinelli-Nicolò Orazi 6-4, 6-3, Achille Amadio-Ludovico Tura 6-4, 6-2, Filippo Trioschi-Leonardo Berti 6-0, 6-1, Patrick Balc-Elia Samorè 4-6, 6-1, 10-3.

2° turno: Michele Catalano-Lorenzo Suppini 6-4, 6-1.

Dal domani scatteranno i tabelloni Under 13-14 e 15, maschili e femminili, che saranno le qualificazioni regionali per i campionati italiani. Nei sei tabelloni in programma sono 202 gli iscritti. Nell’Under 13 maschile (48 iscritti) i giocatori con classifica migliore sono il 3.2 Alessandro Bacchini ed i 3.3 Cesare Biondi, Noè Baldini, Matteo Rosti, Riccardo Briganti, Mattia Vincenzi, Matteo Grotti, Leonardo Satta e Filippo Terenzi. Nel femminile (24 iscritte) guida le fila la 3.1 Rachele Franchini, a seguire la 3.2 Ilinka Cilibic e Diamante Campana. Nell’Under 14 femminile la giocatrice da battere è la 3.2 Jana Savolt, nel maschile (51 iscritti) i big sono i 3.3 Marco Menichetti, Nicolas Diazzi, Alessandro Casanova, Leonardo Romano, Andrea Vescovini, Elias Golfieri e Federico Pigaiani. Nell’Under 15 femminile n.1 la 2.7 Francesca Montorsi, a seguire le 2.8 Gaia Arada, Viola Amati e Sofia Baldani. Nell’Under 15 maschile (51 al via) i giocatori da battere sono i 2.8 Gianluca Tanzi, Elio Testi, Riccardo Pretolani e Riccardo Bogdan Pastrav.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore del torneo Omar Urbinati.