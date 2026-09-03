Tennis, Piraccini e Giovagnoli al terzo turno al Parckin

Entra nella fase clou il torneo Open maschile al Tc Parckin di Cesenatico. Tabellone finale, 1° turno: Andrea Valli (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-0, 6-4, Alessandro Naso (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 4-6, 6-0, 10-8, Andrei Matei Ganea (3.1)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-3, 6-3, Tommaso Mengoli (2.8)-Tommaso Servadei (2.8) 6-3, 6-1, Mattia Sartoni (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 2-6, 6-4, 10-3, Alessandro Manco (2.8)-Andrea Filanti (3.3) 6-1, 6-1, Luca Butti (2.8)-Luca Blatti (3.2) 6-4, 7-5, Alessandro Pesaresi (2.8)-Luca Ruggeri (3.2) 6-3, 6-0.

Secondo turno: Simone Piraccini (2.7, n.5)-Alessandro Naso (3.1) 6-3, 3-6, 10-5, Marco Giovagnoli (2.7)-Beniamino Savini (2.7) 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile semifinali per Benedetti-Orlando e Butti-Mami che hanno battuto rispettivamente Mazzotti-Manzelli 6-0, 6-1 e Venturini-Brunelli 7-6, 6-3.