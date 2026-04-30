Tennis, Pinna, Pasini promossi in tabellone a Pinarella

Si giocano i match della sezione di 4° nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Ten Sport Center di Pinarella. Nel torneo maschile si qualificano per il tabellone finale Cristiano Pinna, Loris Pasini e Thomas Guidi Zoffoli. Tabellone di 4°, quarto turno: Mirko Sarra (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 3-0 e ritiro, Luca Zanca (4.1)-Massimo Castori (4.1) 6-3, 6-2, Luca Dragoni (4.2)-Alessandro Piraccini (4.3) 7-5, 6-3, Enrico Lega (4.3)-Frederic Raffini (4.2) 6-1, 4-6, 10-4, Daniele Miani (4.1, n.13)-Flavio Guerrini (4.2) 6-4, 6-1, Marco Montaguti (4.2)-Vincenzo Carletti (4.3) 6-1, 6-3, Andrea Mascarino (4.1, n.14)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-3, 6-1, Fabio Vinetti (4.2)-Federico Crisafulli (4.3) 7-6, 0-6, 10-4, Marco Martelli (4.2)-Lorenzo Pistocchi (4.1, n.15) 6-2, 6-3.

Turno di qualificazione: Cristiano Pinna (4.1, n.11)-Oreste Mezzetti (4.2) 6-1, 6-1, Loris Pasini (4.1, n.6)-Matteo Nigi (4.2) 6-4, 6-2, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.10)-Enrico Borghi (4.5) 6-3, 6-1.

Femminile secondo tabellone intermedio, 2° turno: Antonia Iezzi (4.2)-Erica Gasperoni (4.2) 6-2, 6-0, Valentina Benati (4.2)-Barbara Moncigoli (4.2) 6-4, 4-1 e ritiro, Donatella Piccinini (4.3)-Valentina Baldi (4.4) 6-1, 6-0, Luana Lanfranchi (4.2)-Aurora De Vincenzo (4.4) 6-2, 6-3.