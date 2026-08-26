Tennis: Pilati in semifinale Under 13 al “Trophy Fitp Kinder Joy of Moving”, Alesio, Zammarchi, Escalona e Morganti in semifinale Under 10 all’Up Torre Pedrera

ROMA. Alle battute finali il Master del Circuito giovanile “Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving”, in corso presso due Club romani, il Villatte Ssd e il New Appio Claudio Tennis Team.
Nell’Under 13 maschile bella semifinale per Tommaso Pilati, il portacolori del Tc Faenza che nei quarti ha battuto 6-2, 6-3 Vittorio Cavalleri. 3° turno: Tommaso Pilati-Thomas Gatto 7-6, 6-1.
Nell’Under 14 femminile si ferma nei quarti la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia), sconfitta 6-1, 6-1 da Rosa Vitale (n.2).
Nell’Under 16 femminile la n.1 è Angie Bentini (Tc Faenza) che vola in semifinale dopo il netto successo per 6-0, 6-2 nei quarti su Sofia Conese (n.8).
TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.
Nell’Under 10 maschile il tabellone finale si è allineato alle semifinali.
Quarti: Giacomo Alesio-Leone Filippo Alfaroli 6-1, 6-0, Mattia Zammarchi-Giulio Merendino 6-1, 6-0, Noah Escalona-Federico Campana 6-3, 6-2, Pietro Morganti-Elia Cusano 6-1, 6-1.
Nell’Under 12 maschile tabellone finale, 3° turno: Edoardo Suprani-Giovanni Genghini 6-2, 6-2, Claudio Carauddo-Michele Cortesi 6-2, 6-2, Alexandr Marchevskiy-Davide Pinto 6-0, 6-0, Alessandro Luis Bottoni-Samuele Merendino 6-2, 3-6, 14-12.
4° turno: Achille Amadio-Matteo Dal Fiume 6-4, 1-6, 10-4.
Ottavi: Riccardo Monti-Tommaso Giuliani 6-1, 6-0.
Il torneo terrà banco fino al 30 agosto, il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.