Tennis, Pilati, Conti, Caprioni al 4° turno a Faenza

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Faenza. Nel maschile conquistano il 4° turno Tommaso Pilati, Luca Conti e Luca Caprioni. Tabellone finale, 3° turno: Mattia Assirelli (4.3)-Andrea Arrigoni (3.4) 6-4, 6-2, Riccardo Porisini (4.2)-Filippo Menzolini (3.5) 6-1, 6-1, Nicolò Vincenzi (3.4)-Alessandro Nanni (3.5) 6-0, 6-0, Enrico Carnevali (3.5)-Ennio Rombi (3.4) 6-2, 6-1, Leonardo Venturi (3.3)-Paolo Duranti (3.4) 6-1, 6-1, Tommaso Pilati (3.3)-Mathias Roman (4.1) 4-6, 6-3, 10-6, Luca Conti (Nc)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-3, 2-1 e ritiro, Luca Caprioni (3.3)-Marco Neri (4.2) 6-2, 6-0.

Femminile, tabellone finale, 1° turno: Lucia Tarlazzi (3.5)-Stefania Ciucci (4.2) 6-7, 6-2, 10-5, Martina Breviglieri (3.5)-Arianna Maltese (4.1) 6-2, 6-2, Paola Mordini (3.4)-Irene Carpani (3.4) 6-3, 6-2. Secondo turno: Giorgia Rombi (3.5)-Irene Claudia Visconti (4.2) 4-6, 7-6, 10-6, Jana Savolt (3.3)-Margherita Tesselli (3.3) 6-2, 6-2.