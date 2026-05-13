Tennis, Pietro Rinaldini vince il Memorial Boschetti al Tc Viserba

VISERBA. Pietro Rinaldini vince il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Protagonisti del match-clou sono stati il beniamino di casa, William Di Marco, che in semifinale ha battuto 4-6, 6-4, 10-8 il 3.1 Vincenzo Coppi, testa di serie n.8, ed il 3.1 Pietro Rinaldini (Ct Casalboni), testa di serie n.3, che nell’altra semifinale si era imposto per 7-6, 7-6 sul n.2 del seeding, il 3.1 Enea Carlotti (Ct Cicconetti). Una finale tra due diciottenni e di notevole qualità, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico. Ha vinto Rinaldini per 7-6 (6), 6-0 dopo un primo set in cui Di Marco ha annullato quattro set-point nel tie-break, poi il portacolori del Ct Casalboni seguito dalla Ravenna Tennis Academy ha preso il largo, complice anche un calo di intensità di Di Marco che per il secondo anno consecutivo si arrende in finale nel Memorial “Boschetti”. Al termine le premiazioni effettuate dal consigliere Marco Paolini, la finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci.

Quarti: Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Pietro Matteini (3.2) 6-3, 2-6, 10-4, Enea Carlotti (3.1, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.7) 6-1, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Jacopo Montoneri (3.1, n.6) 7-6, 6-3.

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli).