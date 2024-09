Tennis, Pietro Ricci sugli scudi a Saragozza

Ottima prestazione di Pietro Ricci nella squadra azzurra Under 16 che ha vinto il girone di qualificazione, giocato a Saragozza, nel torneo per Nazioni girone Europeo della Rod Laver Cup. L’Italia ha vinto il girone battendo Lussemburgo, Spagna B e Spagna A per poi vincere la finale contro la vincente dell’altro girone, la Gran Bretagna che l’ha spuntata nel girone con Slovenia, Norvegia e Croazia. Nella squadra azzurra, oltre al cervese Pietro Ricci, sono scesi in campo Antonio Marigliano, Fabiola Marino e Hilary Pistola, capitano il maestro federale Luca Ronconi.