Tennis, Pietro Ricci si impone a Pinarella

Gran finale il torneo Open maschile del Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Settenove Ristoro Marittimo” dotato di 500 euro di montepremi. E’ stato il cervese Pietro Ricci (Ct Massa) ad aggiudicarsi il match-clou battendo il riminese Luca Bartoli (Tc Viserba) 6-1, 6-2. Semifinali: Pietro Ricci-Carlo Paci 6-2, 6-4, Luca Bartoli-Nicola Tocci 6-2, 6-3.

Intanto avanza, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo giovanile Under 14-16, maschile e femminile, il trofeo “Tennis Fun Rimini”. Under 14 maschile quarto turno: Duccio Dei-Marco Bonora 6-1, 7-5, Matteo Coppini-Christian Di Sabatino 6-0, 6-0, Mattia Franchini-Luca Vespasiano 6-3, 6-2. Under 14 femminile primo turno: Vittoria Pracucci-Bianca Amadei 6-2, 7-5, Beatrice Sanna-Vittoria Giuffrè 3-6, 6-4, 11-9. Under 16 maschile quarti: Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Leonardo Carioni 6-4, 6-1, Lorenzo Neri (n.4)-Alessandro Casadei 6-0, 6-0, Giovanni Neri-Andrea Picariello (n.3) 3-0 e ritiro, Matteo Perdini (n.2)-Federico Berti 6-4, 6-2.