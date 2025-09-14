Tennis, Pietro Ricci sconfitto in finale all’Itf Junior di Palermo

COLUMBUS. Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato al via nel Challenger Atp 75 statunitense di Columbus (100.000 dollari, hard indoor). Parte dalle qualificazioni Caniato, testa di serie n.4, opposto all’esordio allo statunitense Preston Stearns (wild-card), nel main-draw esordio del ravennate contro l’altro statunitense Andres Martin (n.6). Doppio, 1° turno: Caniato-Bondioli contro Martinez-Masur (Ven-Ger, n.1). Palermo. Pietro Ricci si ferma in finale nel torneo Itf Junior di Palermo, l’11° torneo Internazionale “Antonino Mercadante” (J100, terra). Il cervese portacolori del Ct Massa Lombarda, seguito da questa settimana dalla Galimberti Tennis Academy, ha battuto nei quarti 6-3, 1-6, 6-3 Francesco Pansecchi ed in semifinale Davide Ciaschetti (qualificato) per 3-6, 6-4, 6-3. Nella finalissima contro lo svizzero Flynn Thomas (n.1), proveniente dalle qualificazioni, il romagnolo ha ceduto 4-6, 6-1, 6-2. In Sicilia con Ricci c’era il coach dell’Academy, Federico Bertuccioli.