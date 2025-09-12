Tennis, Pietro Ricci in semifinale all’Itf Junior di Palermo

Palermo. Pietro Ricci in semifinale nel torneo Itf Junior di Palermo, l’11° torneo Internazionale “Antonino Mercadante” (J100, terra). Il cervese portacolori del Ct Massa Lombarda ha battuto nei quarti 6-3, 1-6, 6-3 Francesco Pansecchi ed in semifinale affronta Davide Ciaschetti (qualificato). Doppio, 1° turno: Boi-Ricci b. Gasparo Morticella-Thomas (Ita-Sui) 5-7, 6-2, 14-12. Nei quarti successo su Cappellari-Vernò (n.4) per 4-6, 6-3, 10-6. Semifinali contro Ciangherotti-Rocco e sconfitta per 6-3, 6-3.

Sempre a Palermo si gioca il Tennis Europe Under 16 (3° categoria) dove si registra la brillante semifinale di Vittoria Muratori. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.5, ha battuto negli ottavi Maria Costanza Matranga per 6-2, 6-0 e nei quarti Veronica Palmeri (qualificata) per 6-4, 6-2. In semifinale la romagnola affronta Ilaria Ughi (n.3). Nel doppio bella finale per la coppia del Tc Riccione formata dalla stessa Muratori in coppia con Gioia Angeli: le due hanno battuto in semifinale Arada-Gazzetti (n.1) per 6-4, 6-3 ed in finale affrontano il tandem formato da Helena Marra e Vittoria Petrotta.

Limassol. Si ferma in semifinale la brillante marcia di Edoardo Pagnoni nel torneo Itf Junior cipriota di Limassol (J30, terra), il “Premier Club Tournament”. Il verucchiese portacolori del Tc Valmarecchia ha battuto all’esordio il locale Toprak Berkol per 6-4, 6-4, negli ottavi il greco Ektoras Tsatsakis (n.3) per 6-3, 6-1 e nei quarti il cipriota Marcos Iacovides (n.5) per 6-3, 6-7 (4), 6-1. Semifinali contro l’altro cipriota Kostantinos Megalemos (n.1) e sconfitta per 6-0, 6-1.

Open Pesaro. Entra nella fase finale il torneo nazionale Open della Coopesaro Tennis, il 14esimo Memorial “Giorgio Gabellini” (3.000 euro di montepremi). Nel maschile 3° turno per Marco Chiarello (2.8) che ha sconfitto 6-0, 6-0 il 2.6 Leonardo Sanchioni e che ora affronta il 2.4 Sevan Bottari. Entra in scena al 4° turno il 2.6 Federico Baldinini. Nel femminile conquista i quarti la 2.7 Maria Bianca Bovara (Tc Viserba) che ha sconfitto la 3.1 Aurora Fabbri 6-2, 6-2. Già nei quarti Mia Chiantella (2.5), Silvia Alletti (2.5, n.3) e Diana Rolli (2.5, n.2).