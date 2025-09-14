Tennis: Pietro Ricci in finale all’Itf Junior e Vittoria Muratori nello Europe Under 16 di Palermo

Palermo. Pietro Ricci in finale nel torneo Itf Junior di Palermo, l’11° torneo Internazionale “Antonino Mercadante” (J100, terra). Il cervese portacolori del Ct Massa Lombarda ha battuto nei quarti 6-3, 1-6, 6-3 Francesco Pansecchi ed in semifinale Davide Ciaschetti (qualificato) per 3-6, 6-4, 6-3. Domani la finalissima contro lo svizzero Flynn Thomas (n.1), proveniente dalle qualificazioni.

Sempre a Palermo si gioca il Tennis Europe Under 16 (3° categoria) dove si registra la brillante finale di Vittoria Muratori. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.5, ha battuto negli ottavi Maria Costanza Matranga per 6-2, 6-0 e nei quarti Veronica Palmeri (qualificata) per 6-4, 6-2. In semifinale la romagnola si è imposta per 6-4, 6-2 su Ilaria Ughi (n.3), prima di cedere nel match-clou per 6-1, 6-1 a Marta Gazzetti (n.1). Nel doppio bel successo per la coppia del Tc Riccione formata dalla stessa Muratori in coppia con Gioia Angeli: le due hanno battuto in semifinale Arada-Gazzetti (n.1) per 6-4, 6-3 ed in finale il tandem formato da Helena Marra e Vittoria Petrotta per 2-6, 6-3, 10-6.

Santa Margherita di Pula. Al via il torneo Itf Men’s Future sardo di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra), il “Fortevillage Trophy”, in tabellone Jacopo Bilardo, Noah Perfetti e Filippo Mazzola. Nel contemporaneo torneo Itf femminile parte dal main-draw Alessandra Mazzola.

Kayseri. Leonardo Cattaneo gioca nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future turco di Kayseri (15.000 dollari, hard outdoor).