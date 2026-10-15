Tennis: Pietro Matteini vince il Terza del Tc Laurentino, avanza il Quarta del Ct Coriano

San Lorenzo in Campo (Pu). Pietro Matteini trionfa nel torneo nazionale di 3° categoria del Tennis Club Laurentino a San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino). Il 3.1 portacolori del Circolo Tennis Cicconetti era accreditato della prima testa di serie e nel suo cammino vincente ha messo in fila nei quarti il 3.5 Matteo Moschini per 6-4, 7-5, in semifinale l’altro 3.5 Matteo Ciminari per 6-3, 6-2 ed in finale l’altro 3.1 Roberto Franchin (n.2), portacolori del Tc San Severino Marche, per 7-6, 7-6.

CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che terrà banco fino al 24 ottobre. Ottavi per Claudia Montanari (Ct Cerri).

2° turno: Bianca Tomasucci (4.4)-Valentina Di Nella (4.5) 6-0, 6-0, Valentina Galli (4.6)-Marcella Aluigi (4.5) 3-6, 6-1, 10-5, Margherita Curradi (Nc)-Katia Rossi (4.5) 6-4, 6-3.

4° turno: Claudia Montanari (4.3)-Mariangela Leporale (4.2) 3-6, 6-4, 10-6.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Alessandro Gallerani.