Tennis, Pietro Galimberti al “Carlos Moya Under 12 Festival”

MANACOR. Pietro Galimberti è impegnato nel prestigioso torneo Tennis Europe Under 12 spagnolo di Manacor, il “Carlos Moya Under 12 Festival” in corso alla Rafa Nadal Academy by Movistar. Il talento riccionese è inserito nel gruppo B di qualificazione ed oggi è stato battuto 7-6, 6-1 dal lituano Kajus Seliukas. Galimberti era avanti 5-2 nel primo set, poi ha subito il ritorno di Seliukas.

Nel doppio la coppia Galimberti-Bongiovanni ha battuto all’esordio i croati Celiscak-Ogrizek per 7-5, 1-6, 10-7 e neli quarti Laderos-Laketic (Bel-Srb) per 6-2, 6-2.

Pietro Galimberti è seguito in Spagna dal coach della Galimberti Tennis Academy, Igor Gaudi.