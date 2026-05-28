Tennis, Pierini, Pianini, Zanotti ok in Valmarecchia

Macina risultati il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club. Si qualificano nella seconda sezione di 4° categoria Davide Pierini e Davide Pianini, entrambi del Valmarecchia Sporting Club, nel tabellone di 3° avanza Nicolò Zanotti (Queen’s Club). Tabellone di 4° seconda sezione, turno di qualificazione: Davide Pianini (4.2)-Loris Volpinari (4.2) 6-2, 4-6, 10-4, Davide Pierini (4.2, n.2)-Matteo Battistini (4.3) 7-6, 6-3. Tabellone di 3°, 1° turno: Nicolò Zanotti (4.3)-Mirko Giardi (3.5) 7-6, 7-5.