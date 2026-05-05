Tennis, Pierini batte Alletti nella finale di San Marino

Tennis
  • 05 maggio 2026
Tennis, Pierini batte Alletti nella finale di San Marino

Al gran finale il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. Protagoniste del match-clou sono state Anna Pierini (Coopesaro Tennis) e Silvia Alletti (San Marino Tennis Club). L’atto conclusivo se l’è aggiudicato la giocatrice marchigiana che si è imposta nel match-clou 3-6, 6-4, 7-6. Quarti: Anna Pierini (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 7-5, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Ilaria Rondinelli (2.5, n.3) 6-3, 6-4, Viola Amati (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-1, 6-2. Semifinali: Silvia Alletti (2.4, n.1)-Viola Amati (2.7) 6-2, 6-3, Pierini-Pellandra 6-2, 6-0.

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