Tennis, Pfister-Tombari si giocano il titolo a Misano

Al rush finale sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria maschile. Protagonisti della finale, in programma oggi dalle 19, sono Jeremiah Tiger Pfister, portacolori proprio del Circolo organizzatore e il giovane cattolichino Pietro Tombari, allievo della Galimberti Academy. In semifinale il 3.2 Pfister, testa di serie n.4, ha avuto la meglio per 3-6, 6-3, 10-6 sul n.1 del seeding, il 3.1 Iangabriel Ferrara, mentre Tombari (3.1), testa di serie n.2, si è imposto per 7-6, 6-4 sul 3.1 Pietro Matteini (n.3).