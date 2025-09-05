Tennis: Pfister primo semifinalista al Terza del Casalboni, primi risultati per il “Città di Meldola”, al via il Terza del Maretennis e l’Under 16 del Lenglen 2

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo.

Nel maschile il primo semifinalista è Jeremiah Tiger Pfister, quarti per Pietro Matteini.

Tabellone finale, ottavi: Marco Cola (3.3, n.5)-Valerio Carli (3.5) 6-1, 7-5, Michele Tonti (3.3, n.6)-Alberto Compagnoni (3.4) 7-6, 6-4, Simone Padovani (4.1)-Lorenzo Neri (3.2, n.3) 6-3, 6-0, Luca Blatti (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-0, 6-4, Pietro Matteini (4.1)-Andrea Borghetti (3.3, n.4) 6-2, 6-3.

Quarti anche per Alessandro Manduchi (3.4).

Quarti: Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.1) 6-2, 6-1.

Nel femminile la prima finalista è Aurora Lombardi, portacolori del Ct Casalboni Santarcangelo, semifinali per Iryna Horai.

Femminile, quarti: Iryna Horai (3.3)-Camilla Speranza (3.5) 6-2, 6-4. Semifinale: Aurora Lombardi (3.3, n.2)-Giulia D’Altri (3.3) 6-1, 6-2.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.

MELDOLA. Primi match nel torneo nazionale di 3° organizzato dal Circolo Tennis Meldola. Si tratta della quarta edizione del torneo “Città di Meldola”, primo trofeo “Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 16 settembre. Sono 63 i giocatori al via in questo torneo di 3° maschile limitato al 3° gruppo. Le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.3 Alessio Argnani, Marco Vittori, Mattia Battistini, Giovanni Pambianco, Isaac Casalboni, Andrea Covezzi, Massimiliano Antonini e Fabio Folletti.

1° turno: Enrico Amadori (Nc)-Fabio Argnani (Nc) 6-2, 6-0, Marco Cantagallo (Nc)-Lorenzo Monti (Nc) 6-1, 6-1.

2° turno: Daniele Brighi (4.6)-Massimo Angelo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 6-0.

3° turno: Andrea Bardi (4.4)-Fabio Baldacchini (4.6) 6-0, 6-3, Pier Francesco Golfarelli (4.4)-Francesco Di Tante (4.4) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

BELLARIA. Al via domani il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Il torneo, che si concluderà il 21 settembre con la finale, è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, il direttore di gara è Alessandro Manco. Sono 56 i giocatori iscritti a questo torneo riservato ai giocatori con classifica massima di 3° (limitato al 4° gruppo). Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Saponi, Rossano Paganelli, Davide Sgarzi, Giovanni Casadei, Gianluca Corradini, Andrea Lombardini, Adriano Amadio e Davide Bernabini, nel tabellone finale i big sono i 3.4 Mario Borghi, Bruno Rossi, Alessandro Mariani, Mattia Sirilli, Claudio Chiani, Fabrizio Mariani, Alessandro Laganà ed Elia Michelangelo Cicognani.

FUSIGNANO. Al via oggi sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo di singolare Under 16 maschile e di doppio, sempre Under 16 maschile. Il torneo terrà banco fino al 14 settembre e vede al via 14 giocatori nel singolare maschile e sei coppie di doppio. Nel singolare i giocatori con classifica migliore sono il 3.3 Ian Catallo, i 3.4 Federico Berti e Samuel Cavallini ed il 3.5 Alessandro Rivola. Si parte con la sezione Nc, poi la sezione di 4° con Gianmaria Sarti n.1 e Paolo Duranti n.2 ed il tabellone finale con Ian Catallo n.1 e Samuel Cavallini n.2.

Nel doppio in campo cinque coppie molto agguerrite. Il giudice di gara e direttore di gara è Alessandro Barbieri.