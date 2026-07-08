Tennis, Pesaresi, Ercolani, Giangrandi al 3° turno al Venustas

Entra nel vivo sui campi del Ct Venustas nel torneo Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi. Sezione di 3° categoria, tabellone finale, primo turno: Giacomo Coppini (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 6-2, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-1, Luca Butti (2.8)-Davide Ruggeri (3.1) 6-3, 6-4, Andrea Valli (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-2, 6-4. Secondo turno: Alessandro Pesaresi (2.8)-Gabriele Viselli (2.8) 3-6, 6-2, 7-6 (2), Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-2, Andrea Modenese (2.8)-Pietro Matteini (3.1) 6-4, 3-6, 6-1, Francesco Bellarmino (3.3)-Andrea Fiocchi (3.2) 6-3, 1-6, 6-4, Marco Giangrandi (2.8)-Tommaso Mengoli (2.8) 3-6, 7-6 (5), 6-3, Giacomo Ercolani (2.8)-Raffaele Faccioli (2.8) 7-6 (8), 6-2.