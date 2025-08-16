Tennis: Perfetti-Ravaioli e Betti-Martinez le semifinali del “Golfetta Open del Centenario”, i risultati del Terza al Venustas e del Quarta al Parckin

RIMINI. E’ tempo di semifinali per il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini.

In bella evidenza nei quarti Nicola Ravaioli, il giocatore forlivese portacolori del Forum Forlì, ed il faentino Noah Perfetti, oltre Nicolas Mateo Martinez, tecnico alla Galimberti Tennis Academy.

Tabellone finale quarti: Noah Perfetti (2.2, n.1)-Niccolò Ferrari (2.6) 6-2, 6-4, Nicola Ravaioli (2.5)-Tommaso Filippi (2.5) 2-6, 7-6, 10-3, Edoardo Betti (2.3, n.6)-Nicola Filippi (2.3, n.3) 6-2, 6-3, Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.2)-Andrea Militi Ribaldi (2.3, n.7) 6-2, 7-6.

Oggi dalle 16 Perfetti-Ravaioli e Betti-Martinez.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie

IGEA MARINA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile.

Avanzano nel tabellone finale Francesco Maestri, Filippo Quadrelli, Valerio Carli, Andrea Pacchioni, Andrea Filanti e Marco Vitali.

1° turno tabellone finale: Francesco Bagli (3.5)-Luca Vitali (4.3) 6-3, 6-4, Francesco Paolini (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-3, 6-2, Villiam Ricci (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-0, 6-0, Raffaele Brunelli (4.3)-Michele Moretti (3.5) 6-4, 6-3, Mirko Giardi (3.5)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-1, 6-1, Daniele Baracchi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 6-3, 6-2, Guido Giugliano (3.5)-Marco Magrini (4.4) 6-1, 6-2, Luca Prati (3.5)-Alessandro Giannini (4.3) 6-1, 6-1, Gianluca Pagliuca (3.5)-Mattia Baschetti (4.1) 6-1, 6-1.

2° turno: Francesco Maestri (4.1)-Giacomo Francini (3.5) 6-1, 6-4, Filippo Quadrelli (3.5)-Marco Mazza (3.5) 6-2, 6-4, Valerio Carli (3.5)-Gianluca Corradini (4.1) 6-3, 6-2, Andrea Pacchioni (3.5)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-0, 6-3, Andrea Filanti (3.5)-Federico Passerini (3.5) 6-4, 1-6, 10-4, Marco Vitali (4.4)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-3, 6-1.

CESENATICO. Sui campi del Tc Parckin di Cesenatico va in scena il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione. Nel torneo maschile si qualificano per il tabellone finale Niccolò Tedeschi, Fabio Altadonna, Marco Vitali ed Ettore Serra.

Nel maschile 2° turno del secondo tabellone: Gianni Mengozzi (4.4)-Manuel Tonolli (4.6) 6-3, 6-1, Pietro Gussio (4.3)-Mattia Mazzolini (4.5) 6-3, 6-2, Marco Vitali (4.4)-Federico Para (Nc) 6-0, 6-1, Lorenzo Pistocchi (4.3, n.7)-Giovanni Cianciaruso (Nc) 6-0, 6-0, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Domenico Gasperini (4.3, n.9) 7-5, 6-3, Marco Portolani (4.3)-Mattia Andruccioli (4.4) 6-4, 6-2, Roberto Cerioli (4.3, n.10)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 6-3, 7-6 (9), Stefano Goretti (4.3)-Marco Magrini (4.4) 6-2, 6-0, Andrea Ferretti (4.3)-Claudio Masinelli (4.4) 6-4, 6-0, Ivan Giuseppe Saladino (4.4)-Thomas Guerra (4.3) 6-7 (4), 6-4, 10-7, Davide Pianini (4.3, n.13)-Mauro Giorgi (4.5) 6-3, 6-1, Lorenzo Bertelli (Nc)-Alessandro Giannini (4.3, n.11) 6-1, 6-4.

Turno di qualificazione: Niccolò Tedeschi (Nc)-Luca Vitali (4.3, n.2) 6-0, 7-5, Fabio Altadonna (4.3, n.3)-Davide Ingannato (4.4) 6-1, 6-1, Marco Valli (4.3)-Federico Manzelli (4.3, n.6) 6-0, 6-1, Ettore Serra (4.5)-Roberto Pettinari (4.4) 6-2, 6-2.

Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Si parte con la sezione Nc, poi il secondo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.5 Desiree Ciampa, Francesca Vincenzi e Nataliya Bilan. Dal tabellone Nc si qualificano Angela Russo e Simona Massi che nel turno di qualificazione ha battuto 6-1, 6-0 Lorena Maritza Penate. Sezione 4.6-4.5, 1° turno: Rita Sacchetti (4.6)-Irene Fortunati (4.5) 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile al via 20 coppie. Nella prima sezione n.1 Zini-Riciputi, n.2 Tugnoli-Gollini, n.3 Giovanardi-Medici, n.4 Menzolini-Strada. Turno di qualificazione: Turolla-Badiali b. Menzolini-Strada (n.4) 6-1, 6-0. Nel tabellone finale n.1 Contarini-Scafoletti, n.2 Bellarmino-Ceccarelli, n.3 Valzania-Sirilli, n.4 Prati-Fusconi.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.