Tennis: Perfetti, Baldisserri, Morolli e Benedetti nei quarti al “Golfetta Open” del Ct Rimini

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Noah Perfetti
Noah Perfetti

RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta Open” dotato di 3000 euro di montepremi.

Conquistano i quarti, in programma oggi dalle 18.30, i primi due del seeding, Noah Perfetti ed Enrico Baldisserri, bene anche Alberto Morolli e Mattia Benedetti.

Ottavi: Enrico Baldisserri (2.2, n.2)-Federico Baldinini (2.5) 6-0, 2-0 e ritiro, Edoardo Betti (2.3, n.7)-Nicola Ghedin (2.4, n.10) 6-3, 3-6, 10-6, Alberto Morolli (2.2, n.3)-Gianmarco Cartocci (2.5) 6-3, 6-2, Jacopo Martinelli (2.6)-Nicola Filippi (2.3, n.6) 7-6 (6), 6-3, Alessandro Sartori (2.3, n.4)-Nicholas Scala (2.7) 6-2, 6-1, Mattia Benedetti (2.6)-Ettore Rabbito (2.6) 6-2, 6-2, Noah Perfetti (2.2, n.1)-Pietro Augusto Bonivento (2.5) 6-3, 6-2.

Quarti anche per Matteo Sabbatini (2.5).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

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