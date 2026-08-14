Tennis: Perfetti, Baldisserri, Morolli e Benedetti nei quarti al “Golfetta Open” del Ct Rimini

RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta Open” dotato di 3000 euro di montepremi.
Conquistano i quarti, in programma oggi dalle 18.30, i primi due del seeding, Noah Perfetti ed Enrico Baldisserri, bene anche Alberto Morolli e Mattia Benedetti.
Ottavi: Enrico Baldisserri (2.2, n.2)-Federico Baldinini (2.5) 6-0, 2-0 e ritiro, Edoardo Betti (2.3, n.7)-Nicola Ghedin (2.4, n.10) 6-3, 3-6, 10-6, Alberto Morolli (2.2, n.3)-Gianmarco Cartocci (2.5) 6-3, 6-2, Jacopo Martinelli (2.6)-Nicola Filippi (2.3, n.6) 7-6 (6), 6-3, Alessandro Sartori (2.3, n.4)-Nicholas Scala (2.7) 6-2, 6-1, Mattia Benedetti (2.6)-Ettore Rabbito (2.6) 6-2, 6-2, Noah Perfetti (2.2, n.1)-Pietro Augusto Bonivento (2.5) 6-3, 6-2.
Quarti anche per Matteo Sabbatini (2.5).
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.