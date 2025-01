Tennis, per Lucia Bronzetti un debutto da sogno in Australia

Debutto da sogno agli Australian Open per una strepitosa Lucia Bronzetti. La tennista di Villa Verucchio, “rinata” dopo aver contribuito alla vittoria dell’Italia nella Billie Jean King Cup, ha sconfitto 6-2, 7-6 Vika Azarenka, testa di serie numero 21 che gli Australian Open li ha vinti nel 2012 e nel 2013, ed è volata al secondo turno a Melbourne. La romagnola, numero 76 del mondo, ha dato prova di maturità, lottando con coraggio e contro un problema all’adduttore per 2 ore e 6 minuti. Salita subito 5-0, Lucia aveva chiesto l’intervento medico per un problema all’adduttore destro, ha perso due giochi ma poi è riuscita a chiudere il set 6-2 mentre nel secondo, dopo aver rimontato un break di ritardo, ha vinto al tie break