Tennis, per il Ct Massa un balzo in avanti nel Grand Prix Scuole

L’inizio del 2025 continua a regalare grandi soddisfazioni al Circolo Tennis Massa Lombarda. Dopo le indelebili emozioni vissute ospitando per tre giorni (dal 30 gennaio al 1° febbraio) all’Oremplast Tennis Arena i trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, giunti direttamente dal Quirinale, per la prima delle cinque tappe in regione del ‘Trophy Tour’, all’insegna dello slogan “Vieni a vivere un sogno. Anzi due”, voluto dalla federazione per celebrare con praticanti e appassionati un anno fantastico per lo sport della racchetta al tricolore, un altro momento di gloria per il club romagnolo è arrivato con la pubblicazione delle classifiche del Grand Prix Scuole 2024. In quella che è la fotografia che rappresenta efficacemente la base del settore tecnico italiano (dal 2012 è aumentato da 1.206 a 2005 il numero delle scuole tennis riconosciute dalla Fitp, suddivise in cinque categorie: Club, Basic, Standard, Super e Top), visto che a determinare il posizionamento sono le competenze degli insegnanti e la bontà delle strutture, il Circolo Tennis Massa Lombarda (Standard School) compie un notevole balzo assestandosi al 25° posto nella graduatoria generale con 3600 punti, quarta realtà dell’Emilia Romagna dietro Galimberti Tennis Team (Club School, 4.125 punti), Club La Meridiana Modena (Top School, 3875) e Sporting Club Sassuolo (Top School, 3675). A ciò si aggiunge la settima posizione nella classifica Standard School (nessun altro sodalizio emiliano-romagnolo ha fatto meglio), guidata dal Ct Grosseto con 5.350 punti.

“Siamo veramente molto soddisfatti di questo piazzamento. Ci aspettavamo di migliorare rispetto al 2023 ma non in maniera così significativa – sottolinea Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – Sta a significare che abbiamo intrapreso il percorso corretto. Difficile sarà riuscire a confermare questo risultato anche se una sfida stimolante come obiettivo è quella di provare a migliorarlo investendo sulla scuola tennis e sullo staff, nel quale vorremmo aggiungere un tecnico in più per continuare nel nostro progetto di crescita. Intanto per questo significativo progresso devo congratularmi a nome dell’intero consiglio direttivo con il maestro Michele Montalbini, responsabile tecnico della scuola tennis, e i tecnici che lo affiancano nei vari ruoli, ovvero Danilo Scaltriti, Raffaele Bernardini, Chiara Grementieri e Francesco Carlini”.

Il processo di crescita, in termini di quantità ma soprattutto di qualità, che a livello nazionale conosce il settore tecnico si sta dimostrando sempre di più multidisciplinare e multisportivo, avendo coinvolto non solo il tennis, ma pure padel, beach tennis e ora anche il pickleball, discipline che trovano casa proprio nel circolo di via Fornace di Sopra.

“Vale la pena ricordare comunque che nel Trofeo FITP, stilato sulla base dei risultati acquisiti nei campionati a squadre disputati nell’ultima stagione così da certificare la qualità dell’attività agonistica svolta dagli affiliati – aggiunge Fulvio Campomori, componente del Direttivo - il nostro club si è piazzato al 31° posto nella graduatoria assoluta con 72 punti, terzo tra i circoli della nostra regione preceduto da Sporting Club Sassuolo e Circolo Tennis Bologna, e al 66° in quella giovanile, in questo caso quinto in ambito regionale dietro Sporting Club Sassuolo, Club La Meridiana Modena, Tennis Club Riccione e Ct Zavaglia Ravenna. Siamo orgogliosi di questi risultati, però non ci piace cullarci sugli allori, per cui siamo al lavoro per progredire ancora”.