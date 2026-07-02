Tennis, Pennacchini e Fabbri in finale a Misano

Sui campi del Misano Sporting Club va in scena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile i finalisti sono Martin Pennacchini (Misano Sporting Club) e Nicolò Gregorini (Ct Albinea). Semifinali: Martin Pennacchini-Luca Berdicchia 4-6, 6-2, 10-6, Nicolò Gregorini-Matteo Mazzanti 4-6, 7-6, 10-6.

Under 12 femminile, turno di qualificazione: Matilde Montagna-Anita Brolli 3-4 e ritiro. Nell’Under 12 maschile in finale Nicola Fabbri (Tc Riccione) che ha battuto in semifinale Mathias Tiboni 6-1, 7-6.

Under 14 maschile, prima sezione, 5° turno: Christian Brigadoi (n.1)-Matteo Vecchio 5-7, 5-2 e ritiro, Paolo Louis Pietrantonio-Alessandro Pericoli (n.2) 6-4, 6-2.