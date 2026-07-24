Tennis, Pellegrini è in semifinale all’Up

Al rush finale il torneo di 3° organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Daniel Pellegrini è il primo giocatore che approda alle semifinali, quarti per Matteo Ciccarelli, Giovanni Fabiani, Matteo Casadei e Carlo Conti. Ottavi: Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Davide Quinto Cattoni (3.4, n.3) 6-3, 3-6, 11-9, Matteo Ciccarelli (3.5)-Francesco Zanzini (3.4, n.1) 7-6, 2-6, 10-4, Giovanni Fabiani (3.4, n.9)-Fabio Nicolella (3.5) 6-1, 3-6, 10-2, Matteo Casadei (3.4, n.4)-Manuel Francavilla (4.2) 4-6, 6-4, 10-4, Carlo Conti (4.2)-Lorenzo Accreman (4.1) 6-0, 7-5. Quarti: Daniel Pellegrini (3.5)-Mauro Antonelli (3.5) 6-1, 6-2.