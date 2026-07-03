Tennis, Pellegrini e Di Nicola al 3° turno alla Buscherini

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek”. Tabellone finale, primo turno: Matteo Arfellini (3.5)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 1-6, 7-6, 10-6, Simone Di Cino (3.5)-Leo Piraccini (4.1) 6-2, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-1, 6-3, Ennio Rombi (3.5)-Pierangelo Taroni (4.1) 4-0 e ritiro, Christian Giacalone (3.5)-Giulio Casadei (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Marco Montaguti (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-2, 6-2, Leonardo Maccaferri (3.5)-Giovanni Melandri (4.4) 6-1, 6-0, Emanuele Matteucci (3.5)-Andrea Minichiello (4.1) 4-6, 6-1, 10-5.
Secondo turno: Daniel Pellegrini (3.5)-Lorenzo Negrello (4.3) 6-3, 2-6, 10-4, Emanuele Di Nicola (4.1)-Giuliano La Barba (3.5) 6-0, 6-2.