Tennis, Pellandra-Lanzoni la finale a Tolentino

Serena Pellandra ha centrato la finale nella prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen a Tolentino. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino ha superato in semifinale la testa di serie numero 1 del tabellone Under 14 femminile, Emma Corena, con un perentorio 6-0, 6-0. Domani sfiderà Emma Lanzoni (Tc Faenza), seconda forza del tabellone, per il titolo. Quest’ultima in semifinale ha battuto 6-4, 6-3 Laura Martelli, testa di serie n.3. Proprio in coppia con la Lanzoni, Serena Pellandra giocherà domani anche la finale di doppio. Oggi, in semifinale, è arrivato un successo per 6-2, 6-3 sulla coppia Ruggeri-Bostrenghi. Nel tabellone Under 10 femminile Amelia Valentini si è fermata ai quarti di finale.

Intanto si è avviata nel week-end la fase a gironi dei campionati a squadre Under 14 e Serie C femminile. La formazione giovanile maschile composta da Marco Fantini, Alberto Lonfernini e Matteo Muccioli si è imposta 2-1 sul campo del Venustas Igea. Rotonda vittoria per 4-0 della formazione femminile formata da Silvia Alletti, Talita Giardi, Iryna Horai e Serena Pellandra che ha superato in casa il Cus Ferrara.