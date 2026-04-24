Tennis, Pellandra e Muratori al 2° turno sul Titano

Tennis
  • 24 aprile 2026
Serena Pellandra
Serena Pellandra

Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club, dotato di un montepremi di 500 euro. Esordio positivo nel tabellone finale per Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Vittoria Muratori (Tc Riccione). Turno di qualificazione: Francesca Sparnacci (3.1, n.2)-Isotta Mancini (3.1) 5-7, 6-0, 10-5, Sofia Talamelli (3.2)-Lisa Pierini (3.1, n.1) 4-6, 7-6, 10-6. Tabellone finale, primo turno: Serena Pellandra (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-1, 6-2, Vittoria Muratori (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 6-2, 4-6, 10-8.

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