Tennis: Pecci vince l’Open di Villanova, Chiapponi, Boschi e i Nibbio in semifinale allo Zavaglia

VILLANOVA. Alessandro Pecci vince il torneo Open sui campi del Circolo Tennis Villanova di Bagnacavallo, il torneo di pre-qualificazione al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open organizzato dal Ct “Spartaco Belletti” aveva infatti come premio una wild-card per le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. Il riccionese allievo della Galimberti Tennis Academy si è imposto nel match-clou sul beniamino di casa, Alessandro Dragoni, per 3-0 e ritiro.

Semifinali: Alessandro Pecci (2.1, n.1)-Giacomo Crisostomo (2.4) 6-0, 6-4, Alessandro Dragoni (2.3)-Ludovico Vaccari (2.4) 5-7, 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è stato Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

RAVENNA. Si è allineato alle semifinali il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, un torneo che ha riservato piacevoli spunti agonistici, dotato di 300 euro di montepremi.

Staccano il biglietto per un posto tra i primi quattro tre giocatori del Ravenna Sport Center, Roberto Nibbio, Giovanni Chiapponi e Matteo Nibbio, oltre a Mirco Boschi (Polisportiva Tennis Vallesavio).

Ottavi: Roberto Nibbio (4.4)-Alex Bonsi (4.3) 6-4, 6-0, Giovanni Chiapponi (4.4)-Claudio Moni (4.5) 6-1, 7-6, Mirco Boschi (4.2)-Emanuele Cedioli (4.2) 7-5, 6-0, Matteo Nibbio (4.1, n.2)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.7) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.