Tennis; Pecci, Mazza e Baldisserri nei quarti al “Memorial Salaroli” del Mi.Ma

CERVIA. Entra decisamente nel vivo uno dei tornei più importanti del circuito nazionale Open, il 1° Memorial “Francesco Salaroli” by Dieci Tennis Experience dotato di ben 8000 euro di montepremi, organizzato dal Circolo Mi.Ma Mare Pineta di Milano Marittima. Domani vanno in scena cinque match degli ottavi di finale, visto che le prime due teste di serie, nell’ordine i 2.1 Alessandro Pecci e Manuel Mazza ed il 2.5 imolese Enrico Baldisserri sono già nei quarti. Nei confronti in programma spiccano Filippo Mazzola-Nicola Filippi, il cervese Daniel Bagnolini (n.3) contro Samuel Zannoni, la sfida tra il riminese Alberto Bronzetti (n.4) ed Alessandro Filippo Mondazzi e quella tra il ravennate Alessandro Dragoni e Matteo Liusso (n.8). Probabile un doppio turno domani o sabato.

Intanto conquistano gli ottavi, tra gli altri, Samuel Zannoni (Tc Viserba), Nicola Filippi (Forum Tennis Forlì) e Filippo Mazzola, allievo della Galimberti Tennis Academy.

Quarti, come detto, per l’imolese Enrico Baldisserri (2.5) che prima ha battuto il 2.7 Dennis Ciprian Spircu per 6-3, 6-1, poi ha beneficiato del ritiro del 2.2 Antonio Massara (n.5).

Tabellone finale, 2° turno: Matteo Liusso (2.3, n.8)-Andrea Valli (2.8) 6-0, 6-0, Filippo Alessandro Mondazzi (2.4)-Mattia Pozzi (2.7) 6-4, 7-6 (7), Samuel Zannoni (2.5)-Tommaso Filippi (2.7) 6-4, 6-3, Nicola Filippi (2.5)-Alberto Morolli (2.3, n.10) 6-1 e ritiro, Filippo Mazzola (2.3, n.7)-Mattia Bandini (2.5) 6-0, 6-2. Ottavi per il 2.6 Jamal Urgese.