Tennis: Pecci in semifinale a Sharm El Sheik, Mazza a Javea, Logrippo a Szczecin

SHARM EL SHEIK. Un Alessandro Pecci in smaglianti condizioni di forma centra le semifinali nel torneo Itf Menp’s Future egiziano di Sharm El Sheik (15.000 dollari, hard outdoor). Il giocatore riccionese (n.5 del seeding) ha raggiunto i quarti battendo 7-6 (1), 6-0 Alessandro Battiston (qualificato), poi ha regolato per 6-2, 6-4 l’austriaco Maximilian Neuchrist (n.2), ex n.135 del ranking mondiale Atp, giocando davvero un’ottima partita, sempre molto aggressivo e sempre avanti nel punteggio. Ora il giocatore che si allena alla Galimberti Tennis Academy affronterà in semifinale l’ucraino Georgii Kravchenko, testa di serie n.3.

JAVEA. Manuel Mazza (n.3 del tabellone) in semifinale nel torneo Itf Men’s Future spagnolo di Javea (15.000 dollari, terra), il “Circuito Internacionales Comunidad Valenciana”. Per il riminese negli ottavi nettissima vittoria per 6-2, 6-2 sul norvegese Herman Hoeyeraal, nei quarti vittoria con lo stesso punteggio su Javier Molino (qualificato). Il romagnolo centra anche la finale in doppio con Gabriele Maria Noce. Nei quarti vittoria per 6-4, 6-4 su Petrov-Sansano (Rus-Esp), in semifinale successo per 6-3, 1-6, 10-4 sugli spagnoli Lopez Martos-Lopez Morillo. Finale contro la coppia francese composta dai francesi Maxence Bertimon ed Arthur Nagel, testa di serie n.1.

SZCZECIN. Mattia Logrippo conquista le semifinali nel torneo Itf Junior Tour polacco di Szczecin (Stettino), torneo di categoria J60 che si svolge sul sintetico indoor, la “Magnolia Cup”. Logrippo, campione italiano Under 16 in carica, ha battuto nei quarti il polacco Juliusz Stanczyk (n.2) per 6-2, 6-2 ed ora affronta in semifinale l’altro polacco Jan Skrzynski (qualificato). Si ferma nei quarti Dennis Ciprian Spircu, superato per 6-3, 6-2 da Alessandro Maina.

Doppio, 1° turno: Logrippo-Pansecchi b. Bartnik-Niezwiesny (Pol) 6-2, 6-4. Al 2° turno successo sui polacchi Pielat-Skrzynski (Pol) per 7-5, 6-3. In semifinale la sconfitta per 6-3, 6-3 contro Ciangherotti-Page (Ita-Gbr, n.1).

Nel femminile in bella evidenza Virginia Proietti. L’allieva della Galimberti Tennis Academy, testa di serie n.5, ha travolto negli ottavi la danese Anna Brandt Schultz per 6-2, 6-2 e nei quarti la ceka Veronika Navratilova (n.4) per 6-3, 6-3, prossima avversaria l’inglese Anna Boron, testa di serie n.6. Esce di scena Sofia Cadar. La portacolori del Ct Massa, testa di serie n.7, ha sconfitto all’esordio la locale Ewangelina Penkevych (wild-card) per 7-5, 6-2 ed al 2° turno l’altra polacca Olimpia Jagodzinska (n.16) per 75, 6-4. Nei quarti di finale la sconfitta per 6-0, 6-3 contro la polacca Julia Kolodziejska (n.3). Doppio, quarti: Proietti-Silva Kracke (Ita-Irl, n.2) battute 6-4, 2-6, 10-4 da Boron-Jagodzinska (Gbr-Pol).