Tennis, Pecci e Dragoni avanti ad Altamura

Esordio con vittoria, abbastanza sofferta, per Alessandro Pecci nel torno Itf Men’s Future di Altamura (15.000 dollari, hard indoor). Il riccionese, testa di serie n.7, ha superato 6-7 (5), 7-5, 7-6 (0) l’ungherese Attila Dominik Boros in 2h57’, ora per lui ottavi contro l’altoatesino Maximilian Figl. Continua intanto la marcia di Alessandro Dragoni. Dopo essersi qualificato il ravennate supera anche il primo turno nel tabellone principale battendo 2-6, 6-2, 7-6 (8) Edoardo Zanada. Ora lo attende la sfida contro lo svizzero Nicolas Parizzia. Parte alla grande nel torneo pugliese anche Michele Mecarelli: il giovane talento seguito dalla Galimberti Academy si è preso il lusso di battere il n.2 del seeding, l’ungherese Peter Fajta per 4-6, 6-4, 6-4 ed ora negli ottavi se la vede contro Luca Parenti.