Tennis, Pazzaglini, Carli, Gaddoni agli ottavi a Coriano

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Ottavi per Francesco Pazzaglini, Valerio Carli, Tommaso Mandelli ed Enrico Gaddoni. Tabellone finale, 4° turno: Francesco Paolini (3.4)-Emmanuele Bomba (3.3) 3-6, 6-2, 10-4, Cesare Andrea Castellani (3.3)-Francesco Bagli (3.4) 6-2, 6-4, Giovanni Canestrari (3.3)-Luca Vimini (3.4) 3-6, 7-6, 10-4, Filippo Marcaccini (3.3)-Mirko Giardi (3.5) 6-3, 6-1, Andrea Filanti (3.3)-Juri Gabellini (3.5) 6-3, 7-6.
Quinto turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Pietro Corbelli (3.3) 6-2, 6-1, Valerio Carli (3.3)-Giacomo Francini (3.5) 6-1, 6-1, Tommaso Mandelli (3.3)-Jeremiah Tiger Pfister (3.2) 6-3, 5-7, 10-5, Enrico Gaddoni (3.4)-Elia Michelangelo (3.3) 6-3, 6-0.