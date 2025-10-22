Tennis, Pastrav vince il rodeo Under 16 del Ct Correggio

RIMINI. Riccardo Bogdan Pastrav vince il torneo nazionale Under 16 del Circolo Tennis Correggio andato in scena nell’ultimo weekend con la formula Rodeo. Il promettente giocatore che si allena al Ten Sport Center di Pinarella sotto la direzione tecnica del maestro Christian Rosti era accreditato della prima testa di serie ed ha messo in fila nei quarti Marco Gualdi per 4-0, 4-0, in semifinale Mattia Pettenati (n.4) per 4-1, 5-3 ed in finale Mattia Occhiali (Cus Ferrara), testa di serie n.2, per 4-2, 4-2.

Sono giornate ricche di soddisfazioni per il team giovanile del Ten Sport Center. Va forte anche l’italo-sammarinese Matteo Rosti che ha raggiunto i quarti nel torneo Tennis Europe Under 14 maltese di Paola (3° categoria, cemento outdoor). Rosti, figlio e nipote d’arte, ha battuto all’esordio il maltese Benji Valentino per 6-1, 6-0, negli ottavi il cipriota Jonas Charalambides (n.11) per 4-6, 7-5, 7-5 prima della sconfitta per 4-6, 6-2, 6-0 contro l’ucraino Myron Skakun.