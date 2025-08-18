Tennis, Pastrav vince a Cesenatico

Il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico sta ospitando il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile semifinali per Camillo Rossi, Nicolas Diazzi, Diego Gentile e Filippo Terenzi. Quarti: Camillo Rossi (n.1)-Davide Rossi 6-2, 2-6, 13-11, Nicolas Diazzi (n.4)-Matteo Barberio 3-6, 6-1, 10-5, Diego Gentile (n.3)-Edoardo Losole 6-1, 6-3, Filippo Terenzi (n.2)-Leonardo Cenciarini 6-0, 6-2.

Nell’Under 14 femminile in finale Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) e Anna Foschini (Ct Zavaglia). Semifinali: Ginevra Baldazzi (n.2)-Cecilia Rondinelli 4-6, 6-4, 10-6, Anna Foschini (n.4)-Isabella Samame Fuentes Lorelai (n.1) 6-1, 6-4.

Nell’Under 16 maschile successo molto netto di Riccardo Bogdan Pastrav. Il portacolori del Ct Bologna ha battuto in finale 6-0, 6-0 Lucio Argentieri (Sport Club Ozzano). Semifinali: Lucio Argentieri-Lorenzo Neri (n.3) 0-6, 6-4, 10-8, Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Giovanni Neri 6-0, 6-0.